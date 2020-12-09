مقتل جندي بنيران قناص في كركوك

2020/12/09 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل جندي بنيران قناص في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جندياً قتل، مساء اليوم، بنيران قناص ضمن قضاء داقوق في محافظة كركوك"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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