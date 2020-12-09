فينجر يحذر باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي

2020/12/09 | 21:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} حذر أرسين فينجر، باريس سان جيرمان من تبعيات التعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي.

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