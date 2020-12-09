الشرطة ينهي تعاقده مع مدرب اللياقة البدنية

2020/12/09 | 21:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أنهى الإسباني جونزالو مدرب اللياقة البدنية في الشرطة، اليوم الأربعاء، تعاقده مع النادي بالتراضي، وقرر العودة إلى بلاده لأسباب صحية.

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