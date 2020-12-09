الحلبوسي والزعبي يبحثان تفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم وفقاً للمصالح المشتركة

2020/12/09 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، تفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية والصناعية والاستثمارية المبرمة وفقاً للمصالح المشتركة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث العلاقات الثنائية، واستمرار التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية والصناعية والاستثمارية المبرمة وفقاً للمصالح المشتركة”.

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