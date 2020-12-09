بايدن يقدم رسمياً مرشحه لوزارة الدفاع: يخشاه الخصوم ويحترمه الحلفاء

2020/12/09 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاربعاء، رسميا الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الدفاع

وقال بايدن في كلمة له، ان "لويد اوستن الشخص الانسب لقيادة البنتاغون".

واضاف، ان "الجنرال لويد أوستن يتمتع بالشجاعة والشخصية والخبرة لمنصب وزير الدفاع، مرشحي لوزارة الدفاع يخشاه الخصوم ويحترمه الحلفاء".

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