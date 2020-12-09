احتجاجات كردستان.. مقتل متظاهر جديد في السليمانية

2020/12/09 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أفاد مصدر أمني باقليم كردستان، اليوم الاربعاء، بمقتل متظاهر جديد اثناء اطلاق نار في ناحية عربت، بمحافظة السليمانية.

وقررت اللجنة الأمنية العليا في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء، حظر التظاهرات غير المرخصة، فيما اصدرت مجموعة تعليمات أخرى بشأن الاحتجاجات الجارية.

ووجهت اللجنة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، اوامر بـ"يمنع اقامة اي تظاهرة أو تجمع دون وجود رخصة، إضافة إلى منع وقوع تظاهرات تؤدي الى احداث اعمال واضرار بالممتلكات العامة".

وحذرت اللجنة، أن "جميع من يتم اعتقاله بشكل رسمي سيتم تقديه للقضاء وفقا للقانون"، مطالبة الاطراف السياسية بـ"التعامل بشكل مسؤول مع الاوضاع الحالية".

ودعت اللجنة الأمنية العليا في اقليم كردستان القنوات ووسائل الاعلام الى "التعامل بمسؤولية مع الأحداث الحالية".

وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم، بأن أعمال حرق جديدة طالت اليوم مقر حركة التغيير في قضاء جمجمال، فيما تصادم المحتجون مع حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني اثناء محاولة حرقه، وجرى اطلاق النار عليهم.

وأضاف أنه تم فتح النار على المحتجين الذين حاولوا حرق مقر الحزب الديمقراطي أدى لسقوط قتيلين اثنين مع جريحين آخرين، مشيراً إلى استمرار التظاهرات في مناطق سيد صادق وشارزور، مع استمرار حظر التنقل بين الأقضية والنواحي.

وتستمر الاحتجاجات في كردستان والتي مضى على اندلاعها نحو اسبوع، بعدما نظم مدرسون وموظفون حكوميون احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وبصرف الرواتب المتأخرة.

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