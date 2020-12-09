بهدفه الاسرع .. صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول بدوري ابطال اوربا

2020/12/09 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، كتابة التاريخ بعد إحرازه الهدف الأول لفريقه في شباك ميتييلاند الدنماركي ، في المباراة المقامة حاليا، في إطار الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.وأشارت شبكة / أوبتا/ للإحصاءات ان هدف صلاح الذي سجله بعد 55 ثانية،من بدء المباراة يعد أسرع هدف في تاريخ ليفربول الإنكليزي، على صعيد مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.وأصبح صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن رفع رصيده إلى 22 هدفًا متفوقًا على أسطورة الريدز ستيفن جيرارد صاحب الـ 21 هدفًا.وضمن ليفربول صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات مقابل نقطة واحدة لميتيلاند في المركز الأخير./انتهى3

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