امجد العقابي لـ / نينا / : التوافق السياسي والمجتمعي على قانون الجرائم الالكترونية ضمانة اكيدة لاقراره

2020/12/09 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون امجد العقابي ان : التوافق السياسي والمجتمعي على قانون الجرائم الالكترونية ضمانة اكيدة لاقراره.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الاعتراض على القانون كان ومازال كبيرا ولايمكن اقراره بدون الوصول الى صيغة واضحة ترضي الجميع .واضاف العقابي هناك تعديلات ستضاف على بعض فقرات القانون وبالتشاور والنقاش المستمر مع بعض المختصين ومن ثم يتم رفعه للتصويت وبدون تحديد موعد لذلك لحد الان.ولازال القانون محل اعتراض واسع مما اخر اقراره .وكان النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اكد ان القانون سيشرع لحماية امن المواطن وحفظ خصوصيته وتامين معلوماته الالكترونية./انتهى3

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