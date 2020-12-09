بنسبة 50%.. التطبيعة تقدم طلبا بعودة الجماهير الى الملاعب

2020/12/09 | 22:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ارتي

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، تقديمها طلبا لخلية الازمة الحكومية بشأن تواجد الجماهير في مباريات الدوري الممتاز.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم (9 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إنها "خاطبت خلية الأزمة الحكومية، وذلك من أجل السماح للجماهير بدخول مباريات دوري الكرة الممتاز خلال الفترة المقبلة"، لافتة إلى أنها "أرسلت كتابا رسميا، مساء اليوم الأربعاء، إلى وزارة الشباب والرياضة من أجل مخاطبة خلية الأزمة، وذلك للسماح بدخول الجماهير بنسبة 50‎% لمباريات دوري الكرة الممتاز، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك الإجراءات الوقائية للسلامة من فيروس كورونا".

وأضافت، أنها "تنتظر الرد الرسمي من الجهات العليا بشأن دخول الجماهير العراقية، وعودة المشجعين إلى المدرجات من جديد، وذلك لعودة الحياة والمتعة إلى أجواء الدوري العراقي الممتاز".

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