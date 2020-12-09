اكثر من 12 الف دولار لكل نادي في دوري الكرة الممتاز

2020/12/09 | 22:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، توزيع اكثر من 12 الف دولار لكل نادي في الدوري الممتاز.

وقال مصدر في الهيئة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة التطبيعية وللمرة الاولى في تاريخ دوري الكرة الممتاز، قررت توزيع مبالغ على الاندية”.

واوضح ان “الهيئة التطبيعية قررت تسليم كل نادي مشارك في دوري الكرة ممتاز مبلغاً وقدره ١٢،٥٠٠ دولار كدفعة اولى من اجور النقل التلفازي”.

يذكر ان التطبيعية باعت حقوق التقل التلفازي لشركة الاضواء.



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