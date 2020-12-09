2020/12/09 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعدتني..ووعد الحر دين – محمد رشيد برقية إلى دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يخفى على الوسط الثقافي أهمية الانجازات المثمرة التي انعشت جسد الثقافة العراقية وروحها من خلال تاسيس (دار القصة العراقية عام 1999) و(مهرجان جائزة العنقاء الذهبية الدولية 2003) و(برلمان الطفل العراقي 2004) و(مهرجان الهربان السينمائي الدولي الرحال 2009) و(مؤتمر القمة الثقافي […]

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