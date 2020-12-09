2020/12/09 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البياتي ومدني وبينهما الأباطيل – رباح آل جعفر في العام 1989 كان الشاعر عبد الوهاب البياتي ينزل في فندق شيراتون ببغداد على هامش مهرجان المربد الشعري.أجريت معه مقابلة صحفية لحساب مجلة الرائد العربي الأردنية إلى جانب مقابلة ثانية نشرتها في جريدة العراق.كانت تلك أول مرة ألتقي فيها البياتي.تحدثنا عن المنفى والمكان، عن […]

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