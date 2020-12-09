2020/12/09 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تَكَهُنات – حسين الصدر Husseinalsadr2011@yahoo.com -1- كثرت في الآونة الاخيرة التكهنات حول ما سيُقدم عليه (ترامب) الذي فشل في محاولاته المستميتة لانتزاع الفوز من منافسه الديمقراطي الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (بايدن) .-2- وتدور بعض التكهنات حول مستقبله السياسي بعد الخروج من البيت الأبيض فتقول : اذا لم يستطيع السيطرة على الحزب الجمهوري فانه سيبادر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تَكَهُنات – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تَكَهُنات – حسين الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).