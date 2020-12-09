وفاة الروائي المصري الدكتور نبيل فاروق اثر تعرضه لازمة صحية مفاجئة

2020/12/09 | 22:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني والثقافي في مصر، برحيل الروائي الدكتور نبيل فاروق، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، اليوم الأربعاء.

وأعلنت الأمر ابنته ريهام التي أكدت أن والدها الدكتور نبيل فاروق، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة توفي على إثرها، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد ظهر الخم...

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