الحلبوسي والسفير الأردني يبحثان التعاون الاستراتيجي بين البلدين

2020/12/09 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الاردني لدى العراق منتصر الزعبي التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وذكر بيان مقتضب لمكتب رئيس البرلمان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل السفير الأردني لدى العراق منتصر الزعبي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية، واستمرار التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية والصناعية والاستثمارية المبرمة وفقاً للمصالح المشتركة.

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