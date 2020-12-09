الحزب الديمقراطي: نقبل أي اتفاق مع بغداد وفق الدستور وحريصون على ذلك

2020/12/09 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندولاي، حرص حكومة اقليم كردستان على انهاء جميع الخلافات مع المركز.

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