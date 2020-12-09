2020/12/09 | 22:22 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين] اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندولاي، حرص حكومة اقليم كردستان على انهاء جميع الخلافات مع المركز.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي: نقبل أي اتفاق مع بغداد وفق الدستور وحريصون على ذلك
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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