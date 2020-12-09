العراق يعد مذكرات تفاهم مع بريطانيا في الاقتصاد والتجارة

2020/12/09 | 22:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد: الفرات نيوز} أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي يوم الأربعاء اهتمام الحكومة العراقية بتوطيد العلاقات بين بغداد ولندن في المجالات متعددة

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