بالصور.. انقاذ مواطنين وانتشال

2020/12/09 | 22:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انقذت فرق الدفاع المدني، الاربعاء، مواطنين من حادث سير في محافظة المثنى.

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