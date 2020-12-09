2020/12/09 | 22:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر مطلع، الاربعاء، مقتل متظاهر

واحد وإصابة آخرين بنيران قوات الأمن في

منطقة 'عربت' ضمن محافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـNRT، اليوم (9 كانون

الاول 2020) ان احد المتظاهرين قتل برصاص

الق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: مقتل متظاهر وإصابة آخرين بنيران الأمن في منطقة 'عربت' بالسليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: مقتل متظاهر وإصابة آخرين بنيران الأمن في منطقة 'عربت' بالسليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).