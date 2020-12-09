محدث.. الذهب يعمق خسائره لأكثر من 36 دولاراً عند التسوية

2020/12/09 | 22:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 36 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

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