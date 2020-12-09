نائب عن الفتح يعلق على تحميل بغداد مسؤولية احتجاجات كردستان - عاجل

2020/12/09 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الأربعاء (9 - 12 - 2020)، أن شعب إقليم كردستان لا يصدق الاتهامات التي يطلقها الزعماء الكرد تجاه بغداد، بعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن كردستان للمطالبة برواتبهم وحقوقهم التي كفلها الدستور.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الاحتجاجات التي تشهدها بعض مدن إقليم كردستان تطالب بحقوقهم المسلوبة ورواتبهم المتأخرة منذ أشهر بسبب السياسات الفاشلة لحكومة كردستان وكذلك الفساد المستشري في الإقليم".

وأضاف أن "المسؤولين الكرد وكذلك الزعماء يحاولون تصدير الأزمة وتخفيف حدتها من خلال توجيه الاتهامات إلى بغداد، لكن شعب كردستان أوعى بكثير من تلك الخطابات الرنانة التي كانت سبباً في تجويعهم".

وأشار الى أن "بغداد التزمت بشكل تام في جميع الاتفاقات التي وقعت مع الإقليم لكن للأسف الشديد حكومة أربيل لم تلتزم بأي اتفاق بالتالي تفاقمت مشاكل المواطنين الكرد".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني اتهم، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، أطرافاً باستغلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة السليمانية ومدن أخرى، وحرفها عن مسارها.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك أطرافاً تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها السلمي، من خلال عمليات التخريب".

وأضاف، أن "العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق والاقليم يوجه مرحلة صعبة وعلينا التكاتف والوحدة وندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين".

ودعا بارزاني، "كافة الأطراف إلى تفهم خطورة الوضع والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والمؤسسات التي تقوم بخدمتهم وتطالب بحقوقهم".

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