القبض على / 18 / مطلوبا للقضاء في ديالى

2020/12/09 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوات مشتركة من شرطة ديالى القبض على / 18 / مطلوبا صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القبض على المطلوبين جاءت من خلال الممارسات الامنية التي نفذت في بعقوبة والمقدادية والخالص وابي صيدا .واضاف ان اجراءات قانونية اتخذت بحقهم لعرضهم على القضاء ./انتهى

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