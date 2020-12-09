محافظ نينوى بتصريح متلفز : الموصل بحاجة الى 7 مليارات دولار للنهوض من جديد

2020/12/09 | 22:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد محافظ نينوى نجم الجبوري ان الموصل بحاجة الى 7 مليارات دولار للنهوض من جديد.مشيرا الى وجود جهات /لم يسمها/ تحاول تشويه صورة الموصل وتظهرها ضبابية.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء انه : طالب الحكومة بالاستثمار كما موجود في اقليم كردستان.واضاف الجبوري انه : لايقف مع فكرة انشاء الاقاليم والصلاحيات الممنوحة للمحافظات..شكلية.واوضح ان : ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه النازحين سيسهل عودتهم.واعتبر الجبوري الموصل من افضل المحافظات على الصعيد الامني./انتهى3

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