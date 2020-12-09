نهاية كورونا في 2021؟

2020/12/09 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما تسبب الوباء في تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية في الكثير من الدول، فضلا عن توقف الكثير من الأنشطة خيفة انتشار المرض مرة أخرى، الذي بدأ بمعاودة الانتشار بشكل واسع مع حلول فصل الشتاء.

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