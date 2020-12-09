2020/12/09 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 357 موزعة كالآتي:

أبو دشير—————– 10

أبو غريب —————28

الإسكان—————–3

الاعلام——————5

البياع——————-12

التاجي——————15

الحرية——————13

الدورة——————34

الرحمانية—————-3

السيدية—————– 16

الشالجية —————-2

الشعلة—————–16

الصالحية—————-2

الطارمية—————-9

العامرية —————-10

العطيفية—————-4

العلاوي —————–2

الغزالية—————–9

القادسية—————-5

الكاظمية —————9

المحمودية————-26

المنصور—————24

النصر والسلام———–3

الوشاش—————-1

اليرموك —————11

حي الجامعة————17

حي الجهاد————-7

حي الخضراء ———–13

حي العامل————-16

حي العدل ————-10

سبع البور————–12

شارع حيفا————-3

كرادة مريم————-1

سكنة جانب الرصافة —–6

الشفاء: 293

الوفيات: 2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 357 المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 357 المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).