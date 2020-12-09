قوباد طالباني يجتمع مع وزيري النفط والمالية

2020/12/09 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني رئيس وفد حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء، في بغداد، مع وزيري النفط والمالية.

وخلال الاجتماع، جدد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، موقف حكومة الاقليم، بالالتزام بواجبات الاقليم وفق قانون تمويل العجز المالي مقابل توفير المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

هذا ومن المقرر ان يعقد الوفد الرفيع المستوى، سلسلة اجتماعات اخرى في العاصمة بغداد.

وكان وفد اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قد وصل مساء اليوم، الى بغداد، بهدف الوصول الى اتفاق، كما من المقرر ان يعقد الوفد عدة اجتماعات مع الحكومة الاتحادية.

PUKmedia ترجمة

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