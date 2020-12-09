بافل طالباني: حل المشاكل في بغداد

2020/12/09 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، بمبنى المكتب السياسي في اربيل القنصل الالماني العام كليمنس زمنتر.

في مستهل اللقاء الذي حضره سعدي احمد بيره مسؤول مكتب المراكز الخارجية والدكتور سوران جمال طاهر مسؤول مكتب العلاقات الخارجية، بحث الجانبان مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية، سلط الضوء فيه، على المشاكل بين اربيل وبغداد خاصة، مسألة عدم ارسال الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كوردستان، بهذا الصدد اكد طالباني، ان سياسة الاتحاد الوطني الكوردستاني بهذه المرحلة، هي توحيد الجهود والقدرات لمعالجة مشكلة الرواتب، معلنا، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني على قناعة، بان حل المشاكل اليوم، في بغداد، وضمن هذا الاطار، قدم الاتحاد الوطني الكوردستاني برنامجا الى بغداد، باستمرار جهوده لحل هذه المشكلة التي، اصحاب الضرر الاول فيها هم جماهير شعب كوردستان.

واضاف الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان المكاسب التي تحققت يجب عدم التقليل منها، كما يجب ان تزيد اصرارنا لتغييرات جذرية في الادارة وتحسين اوضاع المواطنين، معربا عن الشكر للدعم الالماني في مواجهة تنظيم داعش الارهابي، ودورها في التنسيق بما يصب لمصلحة استقرار الامن والسلام في المنطقة.

خلال اللقاء، اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، دعم الاتحاد الوطني لحق التظاهر الحضاري في اقليم كوردستان،لكن لن يسمح بزعزعة الامن والاستقرار واراقة دماء الابرياء، ويجب تقديم المخالفين للعدالة.

PUKmedia

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