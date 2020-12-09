شيخ دلير: احزاب سياسية قد تكون مندسة في تظاهرات السليمانية

2020/12/09 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ارتي

رجحت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريزان شيخ دلير، الاربعاء، ان تكون الاحزاب السياسية هي ذاتها المندسة في تظاهرات الاقليم، محملة جميع القوى مسؤولية ما يجري في كوردستان.

وقالت شيخ دلير، في حديث متلفز، اليوم (9 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "تظاهرات السليمانية هي ثورة للجياع"، مؤكدا ان "الوضع صعب جدا وليس لدينا حكومة صاحبة مسؤولية تجاه المواطنين".

واضافت ان "كل القوى السياسية ومنها الاتحاد الوطني يتحملون ما يجري في اقليم كوردستان"، مشيرة الى ان "المتظاهرين لم يستفادوا شيئا من المقرات التي احترقت"، فيما اكدت وقوفها "ضد سياسة الحرق".

واشارت الى ان "قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني تتواجد الان في بغداد لحل الازمة"، مبينة انها "ليست مع استهداف المتظاهرين بالرصاص"، فيما رجحت ان "تكون الاحزاب السياسية هي ذاتها المندسة في تظاهرات الاقليم".

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