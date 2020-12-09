2020/12/09 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض: سنسخِّر كل الجهود لتحقيق نتائج التعاون على أرض الواقع إنفتاح عراقي سعودي وإتفاقات على تنفيذ مشروعين إستثماريين في الأنبار والديوانية بغداد – الزمان وقعت بغداد والرياض عددا من الاتفاقيات المشتركة في مجالات استثمارية مختلفة في محافظتي الديوانية والانباروبتمويل من القرض السعودي ،ضمن اعمال المجلس التنسيقي بين البلدين . وانطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال العراقي […]

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