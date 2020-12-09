2020/12/09 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقائق الخطى – علي الجنابي تَلَّتني خُطاي صٌبحاً حيثُ فرن الحيِّ لرغيفِ الخبزِ في التنور! نعم, “تَلَّتني” كما نَتِلُّ الكبشَ كأُضحيةٍ بحبورِ وحسٍّ بسُرور! أفَمُستَهجِنٌ أنتَ ياصاحبي لفظَ “تَلَّتني” الجَسور؟ كيف ذاك! أفَماعَلِمتَ أنَّ كلَّ رميةِ خطىً, وسواءٌ عليها أكانت في نُورٍ تَدور, أم كانت في ديجورٍ تَمور, وسواءٌ أكانت رميةٌ لزعيمٍ تَطُنُّ لهُ المنابرُ […]

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