2020/12/09 | 22:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة صورة – كاظم المقدادي في بداية السبعينيات سمح للمستقلين في المشاركة الانتخابية الجامعية ..وكانت قائمة ( الاتحاد الوطني لطلبة العراق ) وهي القائمة الوحيدة المطروحة في جميع كليات جامعة بغداد ) التي كانت واجهة للبعثيين ..لكنهم سمحوا حينها للترشح الفردي عن المستقلين ، وكنت الطالب الوحيد الذي رشح بصورة شخصية في كلية الاداب […]

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