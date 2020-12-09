2020/12/09 | 22:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصة صورة – كاظم المقدادي في بداية السبعينيات سمح للمستقلين في المشاركة الانتخابية الجامعية ..
وكانت قائمة ( الاتحاد الوطني لطلبة العراق ) وهي القائمة الوحيدة المطروحة في جميع كليات جامعة بغداد ) التي كانت واجهة للبعثيين ..
لكنهم سمحوا حينها للترشح الفردي عن المستقلين ، وكنت الطالب الوحيد الذي رشح بصورة شخصية في كلية الاداب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة صورة – كاظم المقدادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكانت قائمة ( الاتحاد الوطني لطلبة العراق ) وهي القائمة الوحيدة المطروحة في جميع كليات جامعة بغداد ) التي كانت واجهة للبعثيين ..
لكنهم سمحوا حينها للترشح الفردي عن المستقلين ، وكنت الطالب الوحيد الذي رشح بصورة شخصية في كلية الاداب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة صورة – كاظم المقدادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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