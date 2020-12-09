قصة صورة – كاظم المقدادي


قصة صورة – كاظم المقدادي
2020/12/09 | 22:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصة صورة – كاظم المقدادي في بداية السبعينيات سمح للمستقلين في المشاركة الانتخابية الجامعية  ..

وكانت قائمة ( الاتحاد  الوطني لطلبة العراق )  وهي القائمة الوحيدة  المطروحة في جميع كليات جامعة بغداد ) التي كانت واجهة للبعثيين ..

لكنهم سمحوا حينها   للترشح الفردي عن المستقلين ، وكنت الطالب الوحيد الذي رشح بصورة شخصية في كلية الاداب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة صورة – كاظم المقدادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة صورة – كاظم المقدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links