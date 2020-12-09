روسيا تدعو إيران إلى الامتناع عن “المزايدات” بشأن الاتفاق النووي

2020/12/09 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي دعت روسيا الأربعاء إيران إلى التحلي بأكبر قدر من المسؤولية والامتناع عن المزايدات في الأزمة المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران.ونقلت وكالة الأنباء العامة ريا نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: ”نتوجه بشكل خاص إلى الجانب الإيراني وندعوه إلى عدم الانصياع للعبة المزايدات والتحلي بالمسؤولية“، مضيفا ”في هذا الوضع …

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