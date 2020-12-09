مقتل جندي عراقي برصاص قناص جنوبي كركوك

2020/12/09 | 22:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاربعاء، بأن نيران قناص أودت بحياة جندي عراقي جنوبي المحافظة.وقال المصدر، إن “قناص من تنظيم داعش أطلق النار، مساء اليوم، تجاه قوة من الجيش العراقي في قرية طوبزاوه، قرب طوب زاوه التابعة الى قضاء داقوق ، جنوبي المحافظة، ما أودى بحياة أحد عناصر القوة”.وأوضح …

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