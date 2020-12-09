إحصائية رسمية لضحايا احتجاجات السليمانية وتقرير مفصل للأحداث

2020/12/09 | 22:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت المفوضية العليا لحقوق الانسان الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين وقد تم توثيق الاتي:

1- تعبر المفوضية عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12 .

2- قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة .

3- قيام الجهات الحكومية والامنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة nrt الفضائية .

4- اصدار اللجنة الامنية في المحافظة قرار بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على حق التظاهر السلمي فأنها تدعو كافة الاطراف الى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار وتدعوا المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطالب القوات الامنية في المحافظة لحماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن اي تصادمات او اي اعمال عنف .

وتؤكد المفوضية ان موضوع الرواتب هو حق دستوري وانساني بالتالي نطالب الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالجلوس الى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة .

كما تؤكد المفوضية إنها فاتحت لجنة حقوق الانسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الاحداث الحاصلة في محافظة السليمانية .

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