الجنائية الدولية تغلق ملف جرائم حرب بريطانية في العراق

2020/12/09 | 22:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء أنها ستغلق ملف تحقيق أولي في اتهامات لجنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في العراق.

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