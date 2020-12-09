2020/12/09 | 22:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، مع قفزة لصافي واردات الخام الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار إنتاج النفط في الولايات المتحدة أعلى 11 مليون برميل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار إنتاج النفط في الولايات المتحدة أعلى 11 مليون برميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).