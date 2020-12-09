ليفربول يتعادل مع ميتيلاند ويحافظ على صدارة مجموعته في الابطال

2020/12/09 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

خرج فريقا ليفربول الانكليزي وميتيلاند الدانماركي اليوم الاربعاء (9 كانون الاول 2020)، بنتيجة التعادل 1-1، في لقاء جرى ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الشوط الاول شهد تسيد ليفربول على مجريات اللقاء وهدف مبكر وسريع عند الدقيقة الاولى من زمن المباراة سجله محمد صلاح، واستمرت أفضلية ليفربول بالضغط، مع هجمات مرتدة بين الحين والآخر للفريق الدانمركي الذي حاول البحث عن التعادل، الا ان الشوط الاول إستمر وانتهى بهدف صلاح الوحيد.

بداية الشوط الثاني أكدت افضلية دانماركية مع فرص متوالية امام تراجع انكليزي للدفاع ومحاولة امتصاص ضغط ميتيلاند،واثمر الضغط الدانماركي عن ركلة جزاء سجل منها الكسندر سكولز في الدقيقة 62، وهدف التعديل،لينتهي اللقاء 1-1.

وبهذا التعادل إستمر نادي ليفربول بالمركز الاول لفرق المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بعد اربعة انتصارات و هزيمة وتعادل، في المقابل نادي ميتيلاند إحتل المركز الرابع برصيد نقطتين بعد تعادلين واربع هزائم، ليودع الاخير البطولة، فيما تأهل ليفربول الى المرحلة الثانية قبل الجولة الاخيرة، الى جانب اتلانتا بـ 11 نقطة.

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