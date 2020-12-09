باريس سان جيرمان يمطر مرمى ضيفه التركي بخماسية لهدف

2020/12/09 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه إسطنبول باشاك شهير، وهزمه بنتيجة (5-1)، اليوم الأربعاء على حديقة الأمراء، في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.ويدين العملاق الباريسي بفوزه العريض لنجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سجل ثلاثية في الدقائق 21 و38 و50، بينما سجل كيليان مبابي الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين (42 و62).وأحرز محمد توبال الهدف الوحيد للأتراك في الدقيقة 57.وبهذا الانتصار يتصدر بي إس جي المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن وصيفه لايبزيج الألماني، بينما يتذيل الفريق التركي الترتيب بـ3 نقاط.واستكمل الحكم اللقاء بعد 14 دقيقة حيث توقفت أمس بسبب إساءة عنصرية من الحكم الرابع تجاه المدرب المساعد بالفريق التركي./انتهى3

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