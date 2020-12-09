امجد العقابي في تصريح متلفز :ما زلنا داعمين للمظاهرات السلمية ولكن بشرطها وشروطها

2020/12/09 | 23:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / قال النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي ما زلنا داعمين للمظاهرات السلمية ولكن بشرطها وشروطها .وقال العقابي في تصريح متلفز :" ان الدعوة للاتفاق ليست سياسية لكنها عقائدية ,مضيفا نحن ضدالتحالف مع مكونات شيعية فقط ".وتابع:" هناك هجمة ضد البيت الشيعي تدار من الخارج باياد عراقية "./انتهى2

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