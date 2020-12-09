 المحكمة الجنائية الدولية تغلق تحقيقا في جرائم حرب بريطانية في العراق

2020/12/09 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، أنها بصدد إغلاق تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبها جنود بريطانيون عقب الغزو بقيادة أميركية للعراق.

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