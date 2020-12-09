بالصور.. بافل طالباني يستقبل القنصل اليوناني العام باربيل

2020/12/09 | 23:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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وضع صورة ميرزا دنايي على الطوابع البريدية

دشنت جمهورية ارمينيا بالتعاون مع مبادرة اورورا الانسانية، إصدار طوابع بريدية عالمية عليها صورة الناشط العراقي الايزيدي ميرزا دنايي، الحائز على جائزة اورورا للنهضة الانسانية لسنة 2019.

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القوات المصرية تنقذ عشرات اللاجئين الكورد من الغرق الجاف: الجالية العراقية في اوكرانيا لها دور في تعزيز التسامح

جهاكير: نأمل من حكومة الاقليم التجاوب في ملف اغلاق مخيمات النازحين

اكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية علي عباس جهاكير عدم وجود خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لاغلاق مخيمات النازحين في الاقليم.

وشدد جهاكير...

هديل طلال: نحتاج لاعلام يسلط الضوء على الامتزاج الثقافي الكوردي العربي هدى حاطوم: الشعر يتراجع يوما بعد يوم

مختصون: لا عقبات في استخراج هويات مجهولي النسب

تستغرق عملية استخراج الأوراق الثبوتية لمجهولي النسب رحلة غير قصيرة في أروقة المحاكم، وربما يتعذر عليهم إنجاز الكثير من المعاملات بسبب عدم امتلاكهم مستمسكا رسميا، صحيفة ...

بوادر اتفاق اربيل وبغداد حول الموازنة..



والشارع يترقب خبراء: الانسحاب الامريكي سيخلق فوضى وعلى ايران الصبر

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