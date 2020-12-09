2020/12/09 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحقوقيون العرب: حقوق الإنسان مغتصبة جراء إزدواجية المعايير عمان – رند الهاشمي دعا اتحاد الحقوقيين العرب الدول العربية، الى احترام حقوق الانسان والمصادقة على المواثيق الدولية التي تضمن هذه الحقوق وادخالها في المناهج الدراسية وفي المتطلبات الجامعية، كما دعا في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان تلقته (الزمان) امس، المنظمات المعنية بالدفاع عن […]

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