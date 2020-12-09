2020/12/09 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يسمح بتسجيل الطلبة من خريجي 2018 – 2019 بغداد – ساري تحسين وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تسجيل الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها الأدبي والعلمي الإحيائي والتطبيقي والمهني والإسلامي.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي إن (وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على تسجيل الطلبة من خريجي […]

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