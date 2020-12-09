2020/12/09 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم ومضات ديمقراطية ..الفقر والتنمية والديمقراطية (1) – طالب سعدون هل تجتمع الديمقراطية والفقر ؟..وهل للحرية معنى بدون تنمية واقتصاد مزدهر على مستوى الفرد و الدولة ؟..وهل للصوت ثمن ؟ ..وما هو ..؟ أسئلة كثيرة ترد في الذهن ضمن هذا المحور في مواسم الانتخابات ، ربما تعطي صورة إن لم […]

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