مفوضية حقوق الانسان: سقوط 8 شهداء و54 جريحاً بتظاهرات السليمانية

2020/12/09 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، سقوط 8 شهداء و54 جريحا بالاحداث التي رافقت تظاهرات محافظة السليمانية.

وذكر بيان للمفوضية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان المفوضية العليا لحقوق الانسان تابعت الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات في محافظة السليمانية نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين، لافتا الى انها تعبر عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12 .

واضاف، ان المفوضية وثقت بقيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة، اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة، وكذلك قيام الجهات الحكومية والامنية في المحافظة بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT الفضائية .

واشارت المفوضية بحسب البيان الى ان اللجنة الامنية في المحافظة اصدرت قرارا بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة .

وتابعت: انه في الوقت الذي تؤكد فيه على حق التظاهر السلمي فأنها تدعو الاطراف كافة الى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار، داعية المتظاهرين الى التعاون مع القوات الامنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت القوات الامنية في المحافظة بحماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن اي تصادمات او اي اعمال عنف، مؤكدة ان موضوع الرواتب هو حق دستوري وانساني وعلى حكومتي الاتحادية والاقليم بالجلوس الى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة .

واكدت المفوضية إنها فاتحت لجنة حقوق الانسان النيابية لتشكيل فريق رصد مشترك لمتابعة الاحداث الحاصلة في محافظة السليمانية .

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