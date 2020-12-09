2020/12/09 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان توثق احداث تظاهرات السليمانية وتعلن حصيلة بالضحايا والمصابين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/09 | 23:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان توثق احداث تظاهرات السليمانية وتعلن حصيلة بالضحايا والمصابين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان توثق احداث تظاهرات السليمانية وتعلن حصيلة بالضحايا والمصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).