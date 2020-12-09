2020/12/09 | 23:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أسفر النزاع في سوريا حسب وكالة الصحافة الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 387 ألف شخص منذ اندلاعه قبل تسع سنوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. قتلى الحرب في سوريا خلال 9 سنوات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. قتلى الحرب في سوريا خلال 9 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).