وفد الإقليم يجتمع بوزيري النفط والمالية في بغداد

2020/12/09 | 23:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أجتمع قوباد طالباني رئيس وفد حكومة اقليم كردستان اليوم الأربعاء، في بغداد، مع وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية.

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