البرلمان العربي يناقش التطورات السياسية والأمنية في المنطقة

2020/12/09 | 23:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بدأت اليوم بجامعة الدول العربية، اجتماعات لجان البرلمان الدائمة، وذلك للتحضير للجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والمقررة السبت المقبل بالقاهرة.وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن …

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