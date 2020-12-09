محدث.. النفط يتحول للهبوط عند التسوية بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2020/12/09 | 23:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية.

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